Haber Giriş: 22 Aralık 2021 Çarşamba 17:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop'tan Sarıkamış mesajı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sarıkamış şehitlerini andı.
#Sarıkamış Harekatı'nın 107. yıl dönümünde; Allahuekber Dağları'nda gözünü kırpmadan vatanı için peygamberin agûşuna koşan şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Uğruna şehit düştükleri vatanımız emin ellerdedir ve kıyamete kadar bakî kalacaktır.#22aralık1914 pic.twitter.com/HWhjXb2Avq— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) December 22, 2021
Şentop, paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Sarıkamış Harekatı'nın 107'nci yıl dönümünde, Allahuekber Dağları'nda gözünü kırpmadan vatanı için peygamberin aguşuna koşan şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Uğruna şehit düştükleri vatanımız emin ellerdedir ve kıyamete kadar baki kalacaktır."
Etiketler: Mustafa Şentop TBMM
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