TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sarıkamış şehitlerini andı.

#Sarıkamış Harekatı'nın 107. yıl dönümünde; Allahuekber Dağları'nda gözünü kırpmadan vatanı için peygamberin agûşuna koşan şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Uğruna şehit düştükleri vatanımız emin ellerdedir ve kıyamete kadar bakî kalacaktır.#22aralık1914 pic.twitter.com/HWhjXb2Avq — Mustafa Şentop (@MustafaSentop) December 22, 2021

Şentop, paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sarıkamış Harekatı'nın 107'nci yıl dönümünde, Allahuekber Dağları'nda gözünü kırpmadan vatanı için peygamberin aguşuna koşan şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Uğruna şehit düştükleri vatanımız emin ellerdedir ve kıyamete kadar baki kalacaktır."