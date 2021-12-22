Hükümet binasındaki görüşme, görüntü alınmasının ardından, basına kapalı gerçekleşti.

Şentop görüşmede, Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin mükemmel bir seviyede ve her alanda ilerlediğini ifade etti.

İki ülkenin, ekonomide, ticarette, turizmde, önüne sürekli yeni hedefler koyduğunun altını çizen Şentop, ilişkilerdeki ivmenin, üst düzey ziyaretlere de yansıdığını söyledi.

Sırbistan Başbakanı Brnabiç de ikili ilişkilerin en üst düzeyde devam ettiğine dikkati çekti.

Bayraklı Camii'nin restorasyonuna, kültürel ilişkilere ve bu bağlamda TİKA'nın çalışmalarının önemine değinen Brnabiç, Türkiye, Sırbistan ve Bosna Hersek ilişkilerinin, bölgenin istikrarına ve dünya barışına katkısını çok önemsediğini kaydetti.

Şentop, Sırbistan Kültür ve Enformasyon Bakanı Gojkovic ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan’daki temasları kapsamında Sırbistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Kültür ve Enformasyon Bakanı Maja Gojkovic ile de bir araya geldi.

Görüşmede, TBMM Başkanı Şentop'un Sırbistan'a yaptığı ziyaret ve iki ülke arasındaki ilişkiler değerlendirildi.

Maja Gojkovic, Şentop'u Sırbistan'da görmekten dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, programının çok yoğun olduğunu bildiğini; Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Sırbistan Ulusal Meclisi Başkanı Ivica Daçiç ile yaptığı görüşmeleri takip ettiğini aktardı. Gojkovic, eski Meclis Başkanı olduğunu da hatırlatarak, bu görüşmenin kendisini mutlu ettiğini ifade etti.

"Türkiye ve Sırbistan arasındaki dostluk bizim için çok önemli"

Şentop da Ivica Daçiç'in 13 Eylül'de Türkiye’yi ziyaret ettiğini anımsatarak, kendisinin de iadei ziyaret gerçekleştirdiğini söyledi.

"Türkiye ve Sırbistan arasındaki dostluk bizim için çok önemli" ifadesini kullanan Şentop, "Bizler de parlamentolar olarak bu ilişkiyi ileri götürmek için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

Şentop daha sonra Belgrad Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret ederek, Koordinatörü Dinser Şahin'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.