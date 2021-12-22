Madagaskar Denizcilik ve Nehir Limanı Ajansı yetkilisi Mamy Randrianavony, ülkenin kuzeydoğusunda 20 Aralık gecesi bir teknenin alabora olarak battığı bilgisini paylaştı.

Randrianavony, batan teknede bulunan yolculardan 64'ünün hayatını kaybettiğini duyurdu.

50 kişi kurtarıldı, 24 kişi aranıyor

Kaza sonrası 50 kişinin kurtarıldığını ifade eden Randrianavony, kaybolan 24 kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Randrianavony, kazanın yolcu taşıma izni olmayan bir yük gemisine çok sayıda yolcu alınması nedeniyle yaşandığını kaydetti.