Haber Giriş: 22 Aralık 2021 Çarşamba 20:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de uçakla yamaç paraşütü çarpıştı: 2 ölü
[Fotoğraf: AA]
ABD’nin Texas eyaletinde küçük bir uçakla yamaç paraşütünün çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
ABD Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) yapılan açıklamada, Houston kenti yakınlarında "Cessna 208" tipi tek motorlu uçağın bir yamaç paraşütüyle çarpıştığı belirtildi.
Çarpışmadan kısa süre sonra uçağın yere çakıldığı, uçak pilotu ile yamaç paraşütü yapan kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.
Etiketler: ABD Uçak Kazası
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