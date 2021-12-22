Haber Giriş: 22 Aralık 2021 Çarşamba 20:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya'dan yeni tedbir: Virüs varyant bölgelerden gelenlere PCR zorunluluğu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Almanya, ilan ettiği "virüs varyant bölgelerinden" ülkeye gelen yolculara, COVID-19'un Omicron varyantının hızla yayılması nedeniyle negatif PCR test sonucunu ibraz etme zorunluluğu getirdi.
Alman hükümetinden yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulunun, ülkeye giriş yönetmeliğinde değişikliğe gittiği belirtildi.
Değişiklikle, "virüs varyant bölgesi" ilan edilen ülkelerden Almanya'ya gelen yolculara, ülkeye girişte negatif PCR test sonucunu ibraz etme zorunluğu getirildi.
8 Afrika ülkesi ve Britanya "virüs varyant bölgesi"
PCR testinin, Almanya'ya girişten en fazla 48 saat önce yaptırılması gerekiyor.
Almanya şimdiye kadar Zimbabve, Namibya, Mozambik ve Güney Afrika'nın da aralarında bulunduğu 8 Afrika ülkesi ile Britanya'yı "virüs varyant bölgesi" ilan etmişti.
Etiketler: Almanya Koronavirüs PCR Testi Koronavirüs Tedbirleri Omicron
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