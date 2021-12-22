Haber Giriş: 22 Aralık 2021 Çarşamba 20:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan'ın füze sistemi 'Pralay' deneme atışını başarıyla tamamladı
Hindistan ordusu, nükleer başlık taşıyabilen yerli üretim füze sistemi "Pralay"ı test etti. Füzenin istenen yörüngeyi takip ederek belirlenen hedefe ulaştığı ve deneme atışını başarıyla tamamladığı açıklandı.
NDTV'nin haberine göre, Hindistan Savunma Araştırma Geliştirme Kuruluşunca (DRDO) geliştirilen "Pralay" füzesi, Bengal Körfezi'nde Odisha eyaleti açıklarından ateşlendi.
Füzenin deneme atışları, Rus yapımı hava savunma sistemi S-400'lerin konuşlandırılmasından bir gün sonra gerçekleştirildi.
Deneme başarıyla sonuçlandı
DRDO'dan yapılan açıklamada, "Pralay"ın 150 ila 500 kilometre arasında etkili olduğu ve mobil fırlatıcı üzerinden ateşlenebileceği kaydedildi.
Açıklamada, füzenin istenen yörüngeyi takip ederek belirlenen hedefe ulaştığı ve deneme atışını başarıyla tamamladığı belirtildi.
Hindistan, 18 Aralık'ta 1000 ila 2 bin kilometre menzilli nükleer başlık taşıyabilen yeni nesil güdümlü füze sistemi "Agni P"yi de test etmişti.
Etiketler: Hindistan Nükleer Füze
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