Belçik'da Sığınmacıların kabulünden sorumlu federal ajans Fedasil, ay başında otellerle boş odaları için anlaşma yapmıştı. Göç ve İlticadan Sorumlu Devlet Bakanı Sammy Mahdi de 17 Aralık'ta Avrupa Birliğinin (AB) konuyla ilgili kuruluşu Avrupa İltica Destek Ofisinden (EASO) konteyner ve personel temini talep etmişti.

Buna rağmen sığınma talebinde bulunan kişiler kabul merkezleri önünde uzun kuyruklar oluşturmaya devam etti.

Mahdi, Mecliste dün yaptığı açıklamada, "Hafta başlarında her zaman daha fazla insan görülüyor. Dün ve bugün, erkeklere yer bulmak imkansızdı ancak refakatsız çocuklar artık sokaklarda değil." demişti.

Belçika'da barınak krizi

Belçika'da uzun süredir Fedasil'in başkent Brüksel'deki merkezi Petit Chateau'nun önünde kuyruklar oluşuyor. Kuyruklarda refakatsiz çocukların varlığı dikkati çekiyor.

Resmi kurumlardan söz konusu göçmenlerle ilgili farklı açıklamalar yapılıyor. Göçmenlerin resmi statüleriyle ilgili net bilgi bulunmazken, bir kısmının yasal oturum veya çalışma belgesi olmadan ülkede yaşayan ve çoğunlukla oturum talepleri reddedilen "kağıtsız"lardan olduğu biliniyor.

Petit Chateau'nun Müdürü Isabelle Plumat, 18 Ekim'de yaptığı açıklamada, merkezin neredeyse tamamen dolduğunu ve son aylarda "alarm durumunda" olduğunu söylemişti. Merkezde 1 günlük grev yapılmıştı.