Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Türkiye ve Libya arasında Kasım 2019'da imzalanan mutabakat çerçevesinde, bu ülkede eğitim, iş birliği ve danışmanlık faaliyetlerine devam ediyor.

Hums Müşterek Deniz Eğitim Merkezi Komutanı Albay Taner Vural, "Hums Müşterek Deniz Eğitim Merkezi Komutanlığı olarak dost ve kardeş ülke Libya'da modern ve uluslararası standartlarda profesyonel bir ordu kurulmasına yönelik askeri eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini sürdürüyoruz." dedi.

SAS komandoları, eğitimleri sürdürürken, liman içi ve çevresini patlayıcı madde ve savaş atığı mühimmatlardan temizledi.

"90 Libyalı personel 75 ayrı kursta eğitim aldı, almaya da devam edecek"

Taner Vural, "Burada Libya Deniz Kuvvetleri personeline yönelik verdiğimiz eğitimler arasında üst savunma patlayıcı maddeleri etkisiz hale getirme, cihaz bakım kullanma, su altı savunma, seyir ve gemicilik gibi eğitimler bulunmaktadır." şeklinde konuştu.

Albay Vural, bugüne kadar, yaklaşık 900 Libyalı personelin, 75 ayrı kursta eğitim aldığını ve almaya devam ettiğini söyledi.