İslami Cihad Hareketi Kadın Kolları tarafından organize edilen gösteriye katılanlar, Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önünde toplandı.

"Düşmanın esir kız kardeşlerimizi dizlerinin üzerine çöktürmesine izin vermeyeceğiz"

İsrail hapishanelerindeki Filistinli hemcinslerine destek ibarelerinin yer aldığı dövizler taşıyan kadınlar, dayanışma sloganları attı.

Gösteride konuşan İslami Cihad Kadın Kolları Sorumlu Yardımcısı Amine Hamid, İsrail hapishanelerindeki kadınların bazılarının hastalıklar ve yaralanmalardan muzdarip olduğunu aktardı.

Hamid, "Düşman, esir kız kardeşlerimizi dizlerinin üzerine çöktürme girişimini tekrar tekrar düşünmeli. Bunda başarılı olmalarına izin vermeyeceğiz" dedi.

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in Damon Hapishanesi idaresini, günlerden beri kadın tutuklulara şiddet uygulamakla suçlamıştı.

Kadınların darbedildiği, yerlerde sürüklendiği, bazılarının başörtülerinin çekildiği, bazılarının yaralandığı ve birinin de bilincini kaybettiği bilgisi verilen açıklamada, Şuruk Deviyyat, Merah Bakir ve Muna Kadan'ın da hücre hapsine alındığı ifade edilmişti.

Esirler Cemiyeti, kadın tutukluların bu ihlallere, koğuş kapılarına vurarak, yemekleri geri çevirerek ve hapishane kurallarına uymayarak tepki gösterdiğini aktarmıştı.