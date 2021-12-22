Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkenin yılın üçüncü çeyreğindeki toplam kamu borcuna ilişkin öncü verileri açıkladı. Almanya'nın genel kamu borcu, 2020 yıl sonuna göre 111,3 milyar euro arttı.



Bu rakam, federal, eyalet, sosyal güvenlik fonları, belediye ve belediye birlikleri düzeyinde tüm temel ve ilave bütçeler de dahil toplam kamu borçlarını içeriyor.

Böylece söz konusu borç, 2020 sonuna göre yüzde 5,1 artarak 2 trilyon 284,2 milyar euroya yükseldi.

Destatis, artışın ana nedeni olarak COVID-19 krizine karşı finansman tedbirleri için özellikle Alman federal hükümetinin borçlanmasını gösterdi.

Kişi başına düşen kamu borcu da 27 bin 477 euro olarak hesaplandı.