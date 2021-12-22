Lübnan ordusundan yapılan açıklamaya göre Genelkurmay Başkanı Joseph Avn, başkent Beyrut'taki Genelkurmay Başkanlığı binasında olağanüstü bir toplantı düzenledi.

"Daha kötü senaryolarla karşı karşıya kalabiliriz"

Avn toplantıda ülkenin 2019'dan bu yana içinde bulunduğu ekonomik krizin ordu ve mensuplarına etkisini ele aldı.

Mevcut krizin uzun sürebileceği ve daha kötü senaryolarla karşı karşıya kalınabileceği uyarısında bulunan Genelkurmay Başkanı Avn, "Ancak bu kriz geçecektir. Geçmişte de kötü süreçlerden geçip bunların üstesinden geldik. Krizsiz rahatlama olmaz. Önemli olan, bu kasırga bitene kadar ayakta durabilmemizdir" dedi.

"Fitne olayların gerçekleşmesine izin verilmeyecek"

Avn, ordu için finansal yardım talep ettiğini ancak bunun önünde yasal ve anayasal birtakım zorlukların bulunduğunu, çözülmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü dile getirdi.

Lübnan Genelkurmay Başkanı, orduya mali dahil her türlü yardımın sağlanmasının listesinde ilk sırada yer aldığını aktardı.

Ülkenin içinde bulunduğu zor durumda bazı fitne olaylarının da çıkarılmak istendiğine değinen Avn, bunun gerçekleşmesine izin vermeyeceğini vurguladı.