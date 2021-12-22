Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 146 artarak 136 bin 77'ye yükseldi.

Ülkede 24 saatte yapılan 779 bin 303 testte 36 bin 293 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylece, bugünkü vaka sayısı, bu yıl kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Salgının başlangıcından bu yana toplam vaka sayısı 5 milyon 472 bin 469'a ulaştı.

Ülkede aktif vaka sayısı 402 bin 729'a çıktı. İyileşenlerin sayısı ise 17 bin 595 artışla 4 milyon 933 bin 663'e yükseldi.

Aşıları tamamlananların sayısı 46 milyon

COVID-19'a karşı aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 106 milyon 870 bin 4 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 46 milyon 145 bin 430 oldu.

İtalya'da aşılaması tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 85,4'ü buldu.

Yeni tedbirlerin yarın açıklanması bekleniyor

İtalya'da 20 Eylül'de başlayan 3. doz aşılamada 15 milyon 866 bin 554 hatırlatıcı doz uygulandı.

Ülkede Mario Draghi liderliğindeki koalisyon hükümetinin, salgında vaka artışının önüne geçmek için yarın yeni tedbirleri açıklaması bekleniyor.