Türkiye Adalet Akademisi, 22-24 Aralık'ta Kızılcahamam'da düzenlenecek Hukuk Rehberi Çalıştayı'nda, Yargıtay Birinci Başkanlığınca görevlendirilen hakimlerin, "Hukuk Rehberi" ile ilgili çalışmaları tamamlayacağını açıkladı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, 2013'te Adalet Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından hazırlanan "Hukuk Rehberi" çalışmasının geliştirilmek üzere Adalet Akademisi tarafından devralındığını ve Yargıtay Başkanlığı ile birlikte güncelleme çalışmalarına başlandığını belirtti.

''Vatandaşlarımızın adalete ulaşma süresi kısalacak''

Yaklaşık bir yıldır devam eden çalışmanın, çalıştay sonrasında tamamlanacağını aktaran Özdemir, rehberin, eğitim faaliyetlerinin tamamlayıcı bir parçası olacağını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Güncellenen Hukuk Rehberi kitabının hakimlerin istifadesine sunulması ile araştırılması gereken hususlar ve toplanması gereken deliller konusunda belirli bir standardın oluşması, davalarda sıkça yapılan hataların azalması ve yargılama süresinin kısalması amaçlanmaktadır. Bu sayede vatandaşlarımızın da adalete kavuşma süreleri kısalacak ve adalete olan inançları artacaktır. İlk derece mahkemelerinde görev yapan hakimlerin daha isabetli şekilde karar vermeleri, Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemelerinin iş yükünü azaltacaktır."

''Hukuk Rehberi'' çalışamalarının bir çok bilgiyi içerisinde bulunduracağını vurgulayan Özdemir, şöyle konuştu:

''Çalışmalar nihayete erdiğinde özel hukuktaki çoğu dava türüne ilişkin görevli ve yetkili mahkeme, ilgili mevzuat, yargılama usulü, araştırılması ve dikkat edilmesi gereken hususlar, konu anlatımı, uygulamada sıkça hataya düşülen ve bozma nedeni yapılan konular, harç ve diğer yargılama giderleri, örnek tensip zaptı, örnek ön inceleme tutanağı, örnek ilk derece mahkemesi kararı, örnek bölge adliye mahkemesi kararı, emsal Yargıtay kararı gibi bilgiler kitapta yer alacak.".