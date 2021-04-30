Haber Giriş: 30 Nisan 2021 Cuma 15:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'deki facia için taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'de dini bayram kutlaması sırasında yaşanan izdihamda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
İsrail'de Safed kenti yakınlarında bulunan Meron Dağı'nda, Lag BaOmer Bayramı'nın kutlandığı alandaki izdiham nedeniyle 44 kişi hayatını kaybetmiş, 103 kişi yaralanmıştı.
Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili taziye mesajı yayımladı.
Meron Dağı'nda yaşanan izdiham sonucunda çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesinin üzüntüyle öğrenildiği anlatılan açıklamada, "Bu elim olay nedeniyle İsrail halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı İsrail
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