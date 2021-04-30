İsrail'de Safed kenti yakınlarında bulunan Meron Dağı'nda, Lag BaOmer Bayramı'nın kutlandığı alandaki izdiham nedeniyle 44 kişi hayatını kaybetmiş, 103 kişi yaralanmıştı.

Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili taziye mesajı yayımladı.

Meron Dağı'nda yaşanan izdiham sonucunda çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesinin üzüntüyle öğrenildiği anlatılan açıklamada, "Bu elim olay nedeniyle İsrail halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.