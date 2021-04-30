İsrail'in kuzeyindeki Meron Dağı'nda Lag BaOmer Bayramı'nın kutlandığı alanda izdiham yaşandı.

İsrail'in kuzeyinde, Yahudilerin Lag BaOmer Bayramı'nın kutlandığı alanda sahnenin çökmesi sonucu yaşanan izdihamda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Olay yerine ambulans helikopterler ve sağlık ekipleri gönderildi.https://t.co/JfYv9DEPYC pic.twitter.com/gyMPhBK1cF — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 30, 2021

İsrailli sağlık ekipleri, izdiham nedeniyle aralarında çocukların da yer aldığı 44 kişinin yaşamını yitirdiğini, 103 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Durumu ağır olanların tahliyesi için bölgeye ambulans helikopterler gönderildi.

İsrail’de dini bayram kutlamaları sırasında sahne çöktü. Meydana gelen izdihamda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi. https://t.co/JfYv9DEPYC pic.twitter.com/9CXFKZzcNj — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 30, 2021

Başbakan Benyamin Netanyahu, olayı "ağır felaket" olarak niteledi. İzdihamın meydana geldiği alandaki törenlere 100 bin kişinin katıldığı belirtildi.

İzdihama ilişkin soruşturma başlatıldı

İsrail basını, daha önce geçtiği haberlerde, Meron Dağı'ndaki kutlamalarda sahnenin çöktüğünü aktarmış ancak daha sonra bölgede izdiham yaşandığını aktarmıştı.

İsrail polisinin Meron Dağı'ndaki izdihama ilişkin soruşturma başlattığı da kaydedildi.