Genelge kapsamında zorunlu bir kamusal görev için kurumlarınca görevlendirilmiş olan kamu görevlilerinin yanı sıra profesyonel spor müsabakaları ile yurt içi ve yurt dışı müsabaka ve kamplara katılacağına yönelik ilgili federasyonlarınca belge düzenlenmiş olan milli sporculara kolaylık sağlanacak. Ayrıca seyahat izin belgesi istenmeyecek.

Ayrıca seyahat izin belgesi istenmeyecek

Yine spor müsabakalarında görevli, yöneticiler hakem, gözlemci ve temsilci gibi görevlilerin her türlü vasıtayla yapacakları şehirlerarası seyahatlerinde kimlik kartı ve görev belgesinin ibrazı yeterli olacak. Ayrıca seyahat izin belgesi istenmeyecek.

Kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetlerinde şartları tutan kamu görevlileri, sporcu, yönetici ve diğer görevlilerinin şehirlerarası seyahatlerine izin verilecek ve seyahat izin belgesi istenmeyecek.