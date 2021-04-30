Haber Giriş: 30 Nisan 2021 Cuma 13:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığı: Yanlış bilgilendirmeye işlem başlatılacak
İçişleri Bakanlığı, tam kapanma döneminde yanlış bilgilendirmeye yönelik kasıtlı tutumlarla ilgili gerekli hukuki müracaatların başlatılacağını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, kısıtlamalara yönelik bilgilendirmelerin resmi olarak Bakanlık, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının ise valilikler tarafından ilgili kurumlar ve kamuoyuyla paylaşıldığı belirtildi.
— TC İçişleri Bakanlığı Maske Mesafe Temizlik (@TC_icisleri) April 30, 2021
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur pic.twitter.com/FmtubcGOEh
Bunlar dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesi istenen açıklamada, "Milletimizin büyük fedakarlık gösterdiği tam kapanma döneminde, yanlış bilgilendirmeye yönelik kasıtlı tutumlarla ilgili gerekli hukuki müracaatların başlatılacağı da kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesi kullanıldı.
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