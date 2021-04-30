Demir, yerli hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve seri üretimlerinin başladığını açıkladı.

"2021’de bazı yabancı kaynaklı sistemlerin yerlileştiğini göreceğiz" diyen Demir insansız kara, deniz ve hava araçlarının yaygınlaşacağına dikkat çekti.

“Hava savunma sistemlerimiz devreye giriyor, seri üretime başlandı.”



Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, hava savunmada geçilen yeni döneme dair @trthaber’e özel açıklamalar yaptı.https://t.co/pU7dU7lSpm pic.twitter.com/6RT0yZsr1d — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 30, 2021

"Savunma sanayi ürünlerine çok büyük bir ilgi oluştu"

Demir, "Savunma sanayi ürünlerine çok büyük bir ilgi oluştu, oluşmaya da devam edecek. Harekat sırasında alınan dersler ile beraber daha güçlü olmak için iki ülke de hazır olmalı" dedi.

"Azerbaycan ile ortaklık gündemde"

Demir, Azerbaycan'ın sahada kabiliyet gösteren ve fark doğuran tüm Türk ürünleri ile ilgilendiğini söyledi:



"Harekat sırasında alınan dersler ile beraber daha güçlü olmak için iki ülke de hazır olmalı. Kardeşlerimizle muharebe sırasında olduğu gibi sonrasında da faaliyetlerimiz sürüyor. Azerbaycan ile tesis kurma, ortaklık oluşturma, teknoloji paylaşımı ve transferi gündemde...’’