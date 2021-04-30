Haber Giriş: 30 Nisan 2021 Cuma 11:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pençe operasyonlarıyla terör temizliği devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarıyla bölgedeki terör temizliğinin, ele geçirilen silah, mühimmat ve EYP'lerin imhasının sürdüğünü açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile terör temizliğimiz hız kesmeden devam ediyor. Arama tarama faaliyetlerinde ele geçirilen silah, mühimmat ve tuzaklanmış EYP'lerin tespit ve imhası sürüyor." ifadelerine yer verildi.
Irak kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile terör temizliğimiz hız kesmeden devam ediyor. Arama-tarama faaliyetlerinde ele geçirilen silah, mühimmat ve tuzaklanmış EYP’lerin tespit ve imhası sürüyor. #MSB #TSK pic.twitter.com/YimnhzpRsf— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 30, 2021
Bakanlık, operasyonlarda tespit edilen sığınak ve mağaralar ile mühimmata ilişkin görüntüleri de paylaştı.
Etiketler: Pençe Operasyonları Milli Savunma Bakanlığı
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