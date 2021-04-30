Üzerinden yıllar geçen soruşturmalar, "şüphelisi kayıplara karıştı" denilen cinayetler...

"Faili meçhul" olaylar artık kolayca çözülüyor. Teknolojiyi etkin kullanan ekipler vakaları teker teker aydınlatıyor.

Yüz binlerce kovan taranıyor

Faili meçhul suçların aydınlatılmasındaki en büyük yardımcılardan biri adli balistik inceleme. "Balistika Projesi" ile kovanlarda kalan izlerden eşleştirme yapılıyor.

Kullanılan son teknoloji ve uzman ekiplerin deneyimi ile adli balistik inceleme öyle bir noktaya geldi ki yalnızca 2 ya da 3 saat içerisinde bir kovanın incelemesi yapılıyor. Yüz binlerce kovan arasından arşiv taraması gerçekleştiriliyor.

"Her temas bir iz bırakır"

Ankara Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürü Baki Ayarman, sistemi şöyle anlattı:

"Bir cinayet ya da yaralama olayı olabilir. Olay yerinden elde edip faili tespit edilemeyen olaylar, arşivine aldığımız kovan ve mermi çekirdeklerini mukayese, kovan ve mermi çekirdekleri ile bir irtibat kontrolünün yapıldığı bir sistem. Her temas bir iz bırakır, ister 15 sene olsun, ister 20 sene."

Parmak izleri 5 dakikada analiz edilebiliyor

Alınan her parmak izi arşivleniyor. Böylece geçmişte işlenen olaylarda alınan parmak izleri güncel olanlar ile eşleştirilebiliyor.

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürü İsmail Şahin, "Olay yerinde anlık 5 dakika içerisinde şahsın kimliğini tespit edebiliyoruz. Uzman personelimiz ve teknolojinin etkin kullanımıyla geçmişte olan hiçbir olay geçmişte kalmayacak ve aydınlatılmaya devam edecek" dedi.

165 bin vaka aydınlatıldı

Vakalarda ele geçirilen deliller özel olarak inceleniyor. "DNA Veri Entegrasyonu" ile delilin kime ait olduğu ortaya çıkıyor.

Kriminal Daire Başkanlığı laboratuvarlarında mevcut en son teknoloji kullanılıyor. Delil 20 yıllık küçük bir bant parçası ya da 30 yıllık tek bir DNA da olsa uzmanlar faili buluyor.

Şimdiye kadar faili meçhul yaklaşık 165 bin olay aydınlatıldı. Çeşitli suçlardan 190 bin şüpheli adalete teslim edildi. Bunlardan yaklaşık 2 bini "faili meçhul" cinayet zanlısı.

Haber: Yiğitcan Karatepe

Kamera: Sinan Kement