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Dışişleri Bakanlığı: Pompeo PKK/YPG'lilerin çekildiği bilgisini teyit etti23 Ekim 2019 Çarşamba 00:58 - Son Güncelleme 23 Ekim 2019 Çarşamba 02:04
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü. Pompeo, ABD askeri yetkililerinin PKK/YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekatı bölgesinden çekildiğine ilişkin mesajını teyit etti.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile telefonla görüşmüştür. Pompeo, ABD askeri yetkililerinin askeri makamlarımıza PKK/YPG’li teröristlerin Barış Pınarı Harekatı operasyon bölgesinden çekildiğini yazılı olarak bildirdiğini teyit etmiştir" ifadeleri yer aldı.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: pompeo bakan çavuşoğlu abd