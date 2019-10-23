Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile telefonla görüşmüştür. Pompeo, ABD askeri yetkililerinin askeri makamlarımıza PKK/YPG’li teröristlerin Barış Pınarı Harekatı operasyon bölgesinden çekildiğini yazılı olarak bildirdiğini teyit etmiştir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: TRT Haber