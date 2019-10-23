Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mevcut harekat alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır. Türkiye, sınırlarının güneyinde bir terör koridorunun oluşmasına asla müsaade etmeyecek ve terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Sürenin sonunda ABD tarafından PKK/YPG’nin bölgeden çekilmesinin tamamlandığı bildirilmiştir. Soçi'de Cumhurbaşkanımız ile Rusya Devlet Başkanı arasındaki mutabakat kapsamında yarından itibaren Rusya ile müşterek çalışmalara başlanacak." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA