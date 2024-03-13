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Gündem
TRT Haber 13.03.2024 15:32

Dışişleri Bakanlığı: ABD'den icazet almamız söz konusu değil

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "ABD ile temaslarımızda PKK'nın Irak'taki varlığı ve mücadelemiz çerçevesinde izin almamız icazet almamız söz konusu değil." dedi.

Dışişleri Bakanlığı: ABD'den icazet almamız söz konusu değil

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Dışişleri Bakanlığında düzenlenen basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Keçeli, "ABD ile temaslarımızda PKK'nın Irak'taki varlığı ve mücadelemiz çerçevesinde izin almamız icazet almamız söz konusu değil." dedi.

Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden yurt dışı kaynaklı terör örgütüne operasyon yapılacaksa icazet alınacak tek entitenin BM şartının 51'inci maddesi olduğunu vurgulayan Keçeli, bunun dışında herhangi bir uluslararası yapı ya da 3'üncü tarafla bu kanıyı o açıdan ele almadıklarını söyledi.

Keçeli, "ABD'nin askerleri Irak'ta, dolayısıyla bizim PKK'ya dönük mücadelemizle bağlantılı olarak onlarla görüşüyoruz ancak bu bir icazet izin almak anlamında gerçekleşmiyor." dedi.

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Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele ABD
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