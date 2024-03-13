Somali ordusunun geleceği subayları TSK yetiştiriyor

Somalili gençlere subaylık sanatının öğretildiği TÜRKSOM'daki Harp Okulu Komutanlığı kapılarını TRT Haber'e açtı.

Anadolu Kışlası Harp Okulunda subay ve astsubay adaylarının tüm dersleri Türkçe. Bu yüzden bir hazırlık sınıfı da bulunuyor. Hazırlık sınıfında kışlada çalışan sivil personel de Türkçe dersi alabiliyor.

230 öğrencinin bulunduğu okulda astsubaylar 2 yıl, subaylar 3 yıl eğitim görüyor.

Okuldan bugüne kadar 417 subay, 422 astsubay mezun oldu. Mezunların pek çoğu, Türkçesi "kartal" anlamına gelen Gorgor Taburlarındaki erlerin komutanları oldu.

Haftada 6 gün eğitim gören harp okulundaki öğrenciler, sportif ve kültürel aktivitelerde de bulunuyor. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'ne hazırlanan öğrenciler, Türküleri koro olarak seslendiriyor.

Kamera: Fatih Karadavut - Kurgu: Mehmet Emin Altan