Çok Bulutlu 11.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 13.03.2024 14:10

Somali ordusunun geleceği subayları TSK yetiştiriyor

Türkiye, bir dönem iç savaş ve kıtlığın pençesinde kalan Somali'de istikrarın sağlanması için yoğun çaba harcıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, Somali ordusunun temelini oluşturacak subayların yetişmesi için eğitim veriyor.

Doğancan Aksoy
Doğancan Aksoy

Somalili gençlere subaylık sanatının öğretildiği TÜRKSOM'daki Harp Okulu Komutanlığı kapılarını TRT Haber'e açtı.

Anadolu Kışlası Harp Okulunda subay ve astsubay adaylarının tüm dersleri Türkçe. Bu yüzden bir hazırlık sınıfı da bulunuyor. Hazırlık sınıfında kışlada çalışan sivil personel de Türkçe dersi alabiliyor.

230 öğrencinin bulunduğu okulda astsubaylar 2 yıl, subaylar 3 yıl eğitim görüyor.

Okuldan bugüne kadar 417 subay, 422 astsubay mezun oldu. Mezunların pek çoğu, Türkçesi "kartal" anlamına gelen Gorgor Taburlarındaki erlerin komutanları oldu.

Haftada 6 gün eğitim gören harp okulundaki öğrenciler, sportif ve kültürel aktivitelerde de bulunuyor. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'ne hazırlanan öğrenciler, Türküleri koro olarak seslendiriyor.

Kamera: Fatih Karadavut - Kurgu: Mehmet Emin Altan

ETİKETLER
Somali Türk Silahlı Kuvvetleri
Sıradaki Haber
Sorgun YHT Garı hizmete açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:36
Rusya’nın güneyindeki petrol rafinerisinde İHA saldırısı nedeniyle üretim durdu
14:18
BM Raportörü: İsrail çocukları öldürerek bir halkı kökünden yok ediyor
14:16
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 31 bin 272'ye çıktı
14:11
Doktoru darbeden sanıklar haksız tahrik indiriminden faydalanamadı
13:51
Rusya'da Google'a 4 milyon ruble ceza
14:00
Sorgun YHT Garı hizmete açıldı
"Bakkal teyze" 22 yıldır işlettiği dükkanında değişen alışveriş kültürüne direniyor
"Bakkal teyze" 22 yıldır işlettiği dükkanında değişen alışveriş kültürüne direniyor
FOTO FOKUS
Bakan Güler sınır hattında
Bakan Güler sınır hattında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ