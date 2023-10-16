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Gündem
AA 16.10.2023 20:28

Dışişleri Bakanı Fidan, gazetelerin Ankara temsilcileriyle buluştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığında gazetelerin Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Fidan, gazetelerin Ankara temsilcileriyle buluştu
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ilerleyen günlerde televizyon kanallarının temsilcileri ile buluşacağını belirten Fidan, bugün görüştüğü gazetecilere, İsrail-Filistin çatışması ekseninde son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Fidan, Gazze'de derinleşen insani krizin önüne geçmek ve çatışmaların bölgeye yayılmasını önlemek için Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi trafiğine değindiği buluşmada, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeleri de değerlendiren Fidan'ın, yarın Lübnan'a resmi ziyarette bulunacağını, çarşamba günü Cidde'de İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacağını aktardığı öğrenildi.

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