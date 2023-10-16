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Gündem
AA 16.10.2023 20:01

Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin medya kuruluşları bilgi ve becerilerini paylaşacak

Kırgızistan'da, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Medya ve Enformasyon alanında İşbirliği Çalışma Grubu 10. Toplantısı yapıldı.

Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin medya kuruluşları bilgi ve becerilerini paylaşacak
[Fotograf: AA]

Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakan Yardımcısı Çıngız Esengül Uulu'nun başkanlığında başkent Bişkek'te düzenlenen toplantıya, Azerbaycan, Türkiye, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan'dan devlet yetkilileri ve medya yöneticileri katıldı.

Esengül Uulu, toplantıda yaptığı konuşmada, "Bu toplantı, medya ve enformasyon alanında etkileşimimizde, bilgi ve deneyim alışverişimizin güçlendirilmesi adına önemli bir adımdır" dedi.

Toplantıya, Türkiye'den Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Kamu Diplomasisi Daire Başkanı Oğuz Güner, Anadolu Ajansı (AA) Stratejik İletişim ve Dış İlişkiler Müdürü Hazal Duran, TRT Avaz Dış İlişkiler ve Kurumsal İletişim Sorumlusu Gökçen Oğan ile İletişim Başkanlığı yetkilileri de yer aldı.

Toplantıda, TDT üyesi ülkeler arasında medya alanında bilgi ve becerilerin paylaşımında işbirliğinin geliştirilmesi ile ilgili bir yıllık eylem planı, Özbekistan'da düzenlenecek 2. Uluslararası Medya Forumu, bakanlık temsilcilerine yönelik eğitim programı, ortak bir haber kanalının kurulması, Türk Haber Ajansları Birliği'nin oluşturulması müzakere edildi.

Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin medya kuruluşları bilgi ve becerilerini paylaşacak

Medya ve enformasyon alanında işbirliği çalışma grubu toplantısı çerçevesinde, "Yapay zeka uygulaması ChatGPT örneğinde yapay zekanın avantajları ve dezavantajları" ve "21. yüzyılda bir güvenlik tehdidi olarak hibrit savaşlar" konulu iki oturum yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Kamu Diplomasisi Daire Başkanı Güner, "21. yüzyılda bir güvenlik tehdidi olarak hibrit savaşlar" konulu oturumda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin önemini ve görevini anlattı.

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