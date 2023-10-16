Dışişleri Bakanı Fidan, Ummanlı ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla görüştü

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Fidan, Ummanlı ve Pakistanlı mevkidaşları Busaidi ve Jilani ile telefonda görüştü.

Görüşmelerde, İsrail ve Filistin'deki gelişmeler ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve insani durum ele alındı.