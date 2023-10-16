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Gündem
AA 16.10.2023 19:38

Dışişleri Bakanı Fidan, Ummanlı ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ve Pakistan geçici hükümet Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani ile telefonda İsrail ve Filistin'deki gelişmeler hakkında konuştu.

Dışişleri Bakanı Fidan, Ummanlı ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla görüştü

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Fidan, Ummanlı ve Pakistanlı mevkidaşları Busaidi ve Jilani ile telefonda görüştü.

Görüşmelerde, İsrail ve Filistin'deki gelişmeler ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve insani durum ele alındı.

ETİKETLER
Dışişleri Bakanlığı Hakan Fidan İsrail Filistin Devleti
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