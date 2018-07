Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Trump'a yanıt

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO üyesi Türkiye'nin yargısına müdahale eden Trump'a, sosyal medya hesabından karşılık verdi.

Bakan Çavuşoğlu, "Kimse Türkiye'ye dayatmada bulunamaz. Hiç kimsenin tehdidine müsamaha edemeyiz. Hukukun üstünlüğü istisnasız herkes için geçerlidir." paylaşımında bulundu.

Noone dictates Turkey. We will never tolerate threats from anybody. Rule of law is for everyone; no exception.