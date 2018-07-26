Türkiye, Afrika'da büyükelçilik sayısını 50'ye çıkarmayı hedefliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pretorya Büyükelçiliği'nin yeni kançılarya binasının açılış töreninde konuştu.

"Büyükelçilik sayısını 41'den 50'ye çıkarmayı hedefliyoruz"

Çavuşoğlu, "Ticaretimizi ve uluslararası platformlarda ve örgütlerde görevimizi hakkıyla yerine getirmek için dünyanın her yerinde var olmamız gerekir. Bugün dünyanın her kıtasında 241 misyonumuz bulunmakta. Afrika'da ise 41 büyükelçiliğimiz bulunmakta. Hedefimiz bunu 50'ye çıkarmak" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımız yurt dışına her ziyareti öncesi ya da devlet başkanlarını kabulünde ilk sorduğu 'Büyükelçiliğimiz ya da rezidansımız var mı' sorusu olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın farklı ülkelerin liderleriyle temaslarından sonra birçok ülkede büyükelçiliğimiz kendi mülkümüz oldu. Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlığımız ve şahsım adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Büyükelçiliğimiz, tüm dost ve kardeş ülkelerin ve tüm mağdurların evidir"

Mevlüt Çavuşoğlu, Pretorya Büyükelçiliği'nin tüm Türk vatandaşlarının evi olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Büyükelçiliğimiz, Türk vatandaşları ile birlikte Güney Afrika vatandaşları başta olmak üzere tüm dost ve kardeş ülkelerin ve tüm mağdurların evidir. Bugün Pretorya Büyükelçiliğimizin açılışının mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Açılış törenimizi teşrifleriyle onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza ve tüm konuklarımıza sonsuz teşekkür ediyorum."

Pretorya Büyükelçilisi Elif Çomoğlu Ülgen de, büyükelçilik binasının açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk vatandaşlarının katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA