CHP'li 129 milletvekilinden kurultay tartışmalarına tepki

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel ile çok sayıda CHP milletvekilinin katılımıyla TBMM'de yaptıkları açıklamada, 129 milletvekilinin imzaladığı bildiri okundu.

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu tarafından okunan bildiride, 24 Haziran seçiminden hemen sonra uygulamaya konulan "tek adam rejiminin" genel hukuk kurallarına ve anayasaya aykırı bir şekilde her alanda hayata geçirilmeye başlandığı savunuldu.

"Kurultay tartışmaları gündemden uzaklaştırır"

CHP'nin, haksız ve hukuksuz uygulamaların, insan hakkı ihlallerinin önüne geçebilmek için Mecliste ve hayatın her alanında, kuvvetler ayrılığını, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmaya var gücüyle devam edeceğinin belirtildiği bildiride, "Yaklaşan yerel seçimler öncesinde başarıya ulaşmanın birlik ve beraberlik içinde zaman kaybetmeden çalışmalara başlamak olduğu bilinci ile, bu gün kurultay tartışmalarına odaklanmanın ve ülkenin gerçek gündeminden uzaklaşmanın doğru olmadığı kanaatindeyiz." denildi.

"Geldiğimiz süreçte kurultay toplanmasına yönelik imza sayıları üzerinden bir algı yaratmanın ve bu tartışmayı devam ettirmenin partimize ve ülkemizin aydınlık geleceğine zarar verdiği aşikardır." ifadeleri kullanılan bildiride, şu görüşlere yer verildi:

"Bugün il başkanlarımız tarafından yapılan açıklamaya ve sağduyu çağrısına iştirak ettiğimizi ve kurultay tartışmalarının sayı boyutundan çıkarılarak sonlandırılması gerektiğini düşünüyoruz. Ülkemizin asıl gündemine ve yerel seçimlere odaklanarak birlik içinde başarı için mücadele etmemiz gerektiğini düşünen TBMM Gurubumuzun bu iradesini sayın basın mensupları ve kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."

Öte yandan CHP'li Bankoğlu, bildiriyi 129 milletvekilinin imzaladığını belirterek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'dan imza talebinde bulunulmadığını söyledi.

Açıklamanın ardından, söz konusu bildiriyi imzaladığı belirtilen milletvekillerinin listesi basın mensuplarına dağıtıldı.

12 milletvekili bildiriyi imzalamadı

CHP'de kurultay krizi sürüyor. 129 milletvekilinin, kurultay tartışmalarının sonlandırılmasıyla ilgili bildirgesine, partiden 12 milletvekili imza atmadı.

Bildiriye Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Edirne Milletvekili Erdin Bircan, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İstanbul milletvekilleri Ali Şeker ve Gürsel Tekin, İzmir milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi ve Selin Sayek Böke, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya ve Yalova Milletvekili Özcan Özel destek vermedi.

Yeterli imza toplandı

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, olağanüstü kurultay için yeterli sayıda imza toplandığını açıklamıştı.

59 il başkanından "gerek yok" açıklaması

CHP'de 59 il başkanı ortak açıklama yapmış, açıklamada olağanüstü kurultaya gerek olmadığı belirtilmişti.

Tüzün: Görüşleri şahsi, CHP'nin görüşünü yansıtmıyor

CHP'de olağanüstü kurultay talebiyle imza toplayanların sözcülüğünü yapan CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, CHP'nin 59 il başkanının yaptığı açıklamayla ilgili, "Onların görüşleri alınmadan, ilçe ve il kadın kollarının, örgütün görüşleri alınmadan, danışma kurulları yapılmadan panik içerisinde yapılan bir açıklamadır. Dolayısıyla il başkanları şahsi görüşlerini ifade etmişlerdir, örgütlerin görüşlerini değil." demişti.

Muharrem İnce: Değişim çok yakında

Muharrem İnce'den konuyla ilgili bugün açıklama yaptı. İnce sosyal medya hesabı Twitter üzerinden değişim çağrısını yineledi.

"Partimdeki gelişmeleri ibretle ve üzülerek izliyorum. Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor, her yola başvuruyor. Her şeye rağmen umut galip gelecek, değişim çok yakında."

CHP Tüzüğü'ne göre imza verme süreci başladıktan sonra 15 gün içerisinde kurultay delege tam sayısının salt çoğunluğu olan 625 imzanın genel merkeze ulaştırılması gerekiyor.

Kaynak: TRT Haber, AA