  • 26 TEMMUZ 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 4.856
    EURO 5.669
  • BIST 94817.26
    ALTIN 191.477
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » TSK Münbiç'te 20. devriye görevini tamamladı

TSK Münbiç'te 20. devriye görevini tamamladı

TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Münbiç arasındaki hatta 20. koordineli/bağımsız devriye görevini yaptı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
TSK Münbiçte 20. devriye görevini tamamladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Münbiç arasında kalan hatta bugün, 20. koordineli/bağımsız devriye görevinin tamamlandığını açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığı tamamlanan 20. devriye görevini Twitter hesabından duyurdu.


 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Türk Silahlı Kuvvetleri, munbic, Genelkurmay Başkanlığı, fırat kalkanı harekatı, tsk
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER