TSK Münbiç'te 20. devriye görevini tamamladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Münbiç arasında kalan hatta bugün, 20. koordineli/bağımsız devriye görevinin tamamlandığını açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığı tamamlanan 20. devriye görevini Twitter hesabından duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 26 Temmuz 2018’de, 20’nci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir. pic.twitter.com/EqhYitT7Cp