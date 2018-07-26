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Muharrem İnce: Değişim çok yakında

Muharrem İnce CHP'deki gelişmeleri üzülerek izlediğini belirterek, "Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor. Her şeye rağmen değişim çok yakında" dedi.

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Muharrem İnce: Değişim çok yakında

CHP kurultay delegelerinin geçtiğimiz hafta pazartesi günü olağanüstü kurultay talebiyle noter kanalıyla başlattıkları imza süreci devam ederken, Muharrem İnce'den konuyla ilgili açıklama geldi. 

İnce sosyal medya hesabı Twitter üzerinden değişim çağrısını yineledi. 

"Partimdeki gelişmeleri ibretle ve üzülerek izliyorum. Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor, her yola başvuruyor. Her şeye rağmen umut galip gelecek, değişim çok yakında."


 

İnce, CHP'li 129 milletvekilinin kurultay tartışmalarına tepki göstermesiyle ilgili de açıklama yaptı. 

"16 yıl milletvekilliği, 4 yıl grup başkanvekilliği yaptım. Parti içi yarışlarda milletvekillerinin hangi koşullarda açıklama yaptığını çok iyi bilirim. Kimse üzülmesin, o arkadaşlarımın da genel başkanı olacağım."


 

Yeterli imza toplandı

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, olağanüstü kurultay için yeterli sayıda imza toplandığını açıklamıştı.

59 il başkanından "gerek yok" açıklaması

CHP'de 59 il başkanı ortak açıklama yapmış, açıklamada olağanüstü kurultaya gerek olmadığı belirtilmişti. CHP'li 129 milletvekili de il başkanlarının bu açıklamasına destek veren bir bildiri yayımlamıştı.

Tüzün: Görüşleri şahsi, CHP'nin görüşünü yansıtmıyor

CHP'de olağanüstü kurultay talebiyle imza toplayanların sözcülüğünü yapan CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, CHP'nin 59 il başkanının yaptığı açıklamayla ilgili, "Onların görüşleri alınmadan, ilçe ve il kadın kollarının, örgütün görüşleri alınmadan, danışma kurulları yapılmadan panik içerisinde yapılan bir açıklamadır. Dolayısıyla il başkanları şahsi görüşlerini ifade etmişlerdir, örgütlerin görüşlerini değil." demişti.

CHP Tüzüğü'ne göre imza verme süreci başladıktan sonra 15 gün içerisinde kurultay delege tam sayısının salt çoğunluğu olan 625 imzanın genel merkeze ulaştırılması gerekiyor.

Kaynak: TRT Haber

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