59 CHP'li il başkanından kurultay açıklaması

CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, kurultay tartışmalarına ilişkin 59 CHP İl Başkanı adına yaptığı ortak basın açıklamasında, "Kamuoyu önünde sosyal medyada basın açıklamaları ve yürütülen olağanüstü kurultay için başlatılan imza süreci partimize zarar vermektedir. CHP il başkanları olarak kurultay tartışmalarının imza skoruna dönüştürülerek kamuoyu önünde yapılmasını doğru bulmuyoruz." dedi.

İstanbul, İzmir ve Ankara imza verdi

Güvener daha sonra ise bildiriye imza veren il başkanlarının isimlerini tek tek okudu. Güvener'in okuduğu listeye göre aralarında İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Bursa ve Antalya'nın da bulunduğu 59 il başkanı söz konusu bildiriyi imzaladı.

Bildiride imzası olmayan il başkanları ise şunlar:

"Aksaray, Ardahan, Bartın, Batman, Bilecik, Denizli, Düzce, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Karabük, Kastamonu, Kırklareli, Manisa, Mardin, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Yalova."

"Tarafımızı değil tavrımızı ortaya koymak için geldik"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu "İl başkanları olarak Ankara'ya tarafımızı değil tavrımızı ortaya koymak için geldik. Bir spor yarışmasına dönen kötü yönetilen ve yürütülen sürece ortak olmama adına bugün söylendiği veya ifade edildiği gibi herhangi bir skor vermek üzere gelmedik" diye konuştu.

Gerçekleştirilen toplantıya, 81 il başkanının davet edildiği, mazeret belirtip gelemeyenlerin de olduğu belirtildi.

Tüzün: Şahsi görüşleri, CHP'nin görüşünü yansıtmıyor

59 il başkanlı açıklama sonrası bir açıklama da CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'den geldi.

CHP'de olağanüstü kurultay talebiyle imza toplayanların sözcülüğünü yapan Tüzün, "Onların görüşleri alınmadan, ilçe ve il kadın kollarının, örgütün görüşleri alınmadan, danışma kurulları yapılmadan panik içerisinde yapılan bir açıklamadır. Dolayısıyla il başkanları şahsi görüşlerini ifade etmişlerdir, örgütlerin görüşlerini değil." dedi.

Kaynak: AA, DHA