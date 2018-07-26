TSK'dan Diyarbakır kırsalına hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Kulp kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor.

Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kulp kırsalında düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, dün gerçekleştirilen hava harekatında 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Operasyonda 2 piyade tüfeği, tabanca ve 255 fişek ele geçirildi

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada ise teröristlerin üzeriden M-16 piyade tüfeği, AK-47 piyade tüfeği, tabanca, 7 şarjör, 255 çeşitli fişek ve el telsizi ele geçirildiği, delil niteliğindeki silah, mühimmat ve diğer malzemelerin muhafaza altına alındığı kaydedildi.

Kaynak: TRT Haber, AA