Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin bu yıl ikinci kez 'yüz yüze' görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı" sıfatıyla özel davetli olduğu 10. BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) Zirvesi'ne katılıyor. BRICS Zirvesi, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti ve ticaret merkezi Johannesburg'da gerçekleştiriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bugün BRICS Zirvesi'nde biraraya gelecek.

Erdoğan, bu yıl ikinci kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile "yüz yüze" görüşecek.

İki lider, başta "Suriye" olmak üzere bölgesel, ikili ilişkiler ve ekonomi gibi farklı konularda 16 kez telefonda görüştü.

İki defa birbirine taziye telgrafı gönderen Erdoğan ve Putin, 3-4 Nisan'da ise Türkiye'de bir araya geldi. 30 Temmuz'da yapılacak Astana toplantısı öncesinde son durumu Johannesburg'da ele alacaklar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin görüşmesinde ağırlıklı konu Suriye'deki son durum olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika'da. https://t.co/MzLxnchDDp — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 25 Temmuz 2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin ardından Zambiya'ya geçecek.

"Teminat altına alalım istiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere Johannesburg'a hareketinden önce yaptığı basın toplantısında Putin ile görüşmesinde Suriye meselesini konuşacaklarını aktarmıştı.

Erdoğan, "Şu anda Suriye'deki gelişmeler gerek Tel Rıfat gerek Münbiç olsun, bunlar istenilen istikamette henüz gelişmiyor. Şu anda istenilen istikamette gelişmiş olan tek yer Afrin'dir, Cerablus'tur, El-Bab'dır. Bunlar belli bir yere oturdu, 4 bin kilometrekarelik alan tamamıyla kontrolümüzün altında." ifadesini kullanmıştı.

Başkan Erdoğan, bazı görüşmeler ve anlaşmaları Münbiç konusunda da yaptıklarını vurgulayarak, şunları kaydetmişti:

"Bu görüşmemizde bunları A'dan Z'ye tekrar ele alacağız. Burada Dara konusu var ki en sıkıntılı olaylardan bir tanesi. İdlib konusu var, tekrar ele alacağız. Çünkü buralarda her an her şey olabiliyor. Biz de istiyoruz ki Suriye halkı artık saldırılardan, özellikle de bölgedeki bazı örgütlerin acımasız saldırılarından da korunma altına alınmış olsun. Bunları görüşmek suretiyle teminat altına alalım istiyoruz."

Kaynak: TRT Haber, AA