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Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Afrika'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10. BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TUR" ile TSİ 21.55'te Johannesburg'a indi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Afrikada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Johannesburg O.R. Tambo Uluslararası Havalimanı'nda Güney Afrika Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Rob Davies, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker ile MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir de Johannesburg'a geldi.

 


 

Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi'ne katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, üye ülkeler ve davetli ülkelerin liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Türk toplumu ile buluşacak Erdoğan, ülkenin önde gelen iş adamları ve Müslüman toplumunun kanaat önderleriyle de bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Büyükelçiliği'nin yeni binasının açılışını da yapacak.

Kaynak: AA

Etiketler: Johannesburg, Güney Afrika, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, brıcs zirvesi
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