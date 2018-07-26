Sosyal medyadan yardım isteyen genç kıza Bakan Selçuk'tan destek

Sosyal medyada yayınladığı videoyla yardım isteyen 18 yaşındaki Bahar Doğrul için Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un talimatıyla çok yönlü çalışma ve takip başlatıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın sosyal medaya hesabından yapılan paylaşımda, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un, sosyal medya hesabından amcasının istismarına uğradığını iddia eden ve sosyal medyada yayımladığı videoyla yardım çağrısında bulunan 18 yaşındaki Bahar Doğrul'la ilgili Bakan Selçuk'un sürecin takip edilmesi için talimat verdiği açıklandı.

Sosyal medyada yayınladığı video ile yardım çağrısında bulunan Bahar Doğrul için Bakanımız @ZehraZumrutS’un talimatıyla İzmir İl Müdürlüğümüz tarafından çok yönlü çalışma sürdürülmekte,hukuki süreç takip edilmektedir.Bütün ihtiyaçları noktasında ÇSHAB olarak kızımızın yanındayız. — Aile Bakanlığı (@ailebakanligi) 25 Temmuz 2018

Paylaşımda, "Sosyal medyada yayınladığı video ile yardım çağrısında bulunan Bahar Doğrul için Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk'un talimatıyla İzmir İl Müdürlüğümüz tarafından çok yönlü çalışma sürdürülmekte, hukuki süreç takip edilmektedir. Bütün ihtiyaçları noktasında Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı olarak kızımızın yanındayız." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA