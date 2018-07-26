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Cumhurbaşkanlığı'ndan Trump'ın skandal çağrısına yanıt

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin tehditkar dilinin kabul edilemeyeceğini söyledi.

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Cumhurbaşkanlığından Trumpın skandal çağrısına yanıt

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Papaz Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde "Türkiye'ye yaptırım uygulayacağı" şeklindeki tehdidine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Tehditkar dilin kabul edilmesinin mümkün değil"

ABD yönetiminin açıklamalarının bir NATO müttefiki olan Türkiye'ye yönelik kullanılan tehditkar dilin kabul edilmesinin mümkün olmadığına dikkati çeken Kalın, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye karşı tehditler savurarak netice alınamaz"

"FETÖ konusunda bugüne kadar hiçbir adım atmayan Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, bağımsız Türk yargısının yetki alanında olan bir hususu bahane ederek Türkiye'ye karşı tehditler savurarak netice alamayacağını bilmelidir.

"ABD tavırlarını gözden geçirerek yapıcı bir zemine dönmeli"

Amerika Birleşik Devletleri, kendi çıkarlarına ve müttefiklik ilişkimize daha çok zarar vermeden, bir an önce tavırlarını gözden geçirerek yapıcı bir zemine dönmelidir."

Kaynak: TRT Haber,AA

Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD başkanı Trump
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