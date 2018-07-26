Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı" sıfatıyla özel davetli olduğu 10. BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) Zirvesi'ne katılıyor. BRICS Zirvesi, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti ve ticaret merkezi Johannesburg'da gerçekleştiriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yapılan 10. BRICS Zirvesi kapsamındaki ikili görüşme Michelangelo Otel'de Türkiye Saati ile 19.15'te sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şi'nin görüşmesi 40 dakika sürdü.

Kaynak: AA