Bazı basın kuruluşlarında İbrahim Eren'in Doha Büyükelçiliğine atandığına yönelik haberlere yer verilmişti.

Çavuşoğlu, TRT Genel Müdürü Eren'in Doha Büyükelçiliğine atandığı iddiasının doğru olmadığını söyledi.

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren de Twitter adresi üzerinden iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Eren, "Bazı basın yayın organlarında hakkımda çıkan haberler doğru değildir. Haber yapılmadan evvel daha dikkatli olunmasını, kaynağından teyit edilmesini beklerdim. TRT ailesi olarak çalışmalarımızı aynı gayret ve heyecanla sürdürüyoruz." dedi.

Bazı basın yayın organlarında hakkımda çıkan haberler doğru değildir.



Haber yapılmadan evvel daha dikkatli olunmasını, kaynağından teyit edilmesini beklerdim.



TRT ailesi olarak çalışmalarımızı aynı gayret ve heyecanla sürdürüyoruz. — ibrahim eren (@ibrahimeren) September 12, 2019

Kaynak: TRT Haber, AA