Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 5 yıllık Kentsel Dönüşüm Eylem Planını açıklıyor.

Bakan Kurum, "8 maddelik Kentsel Dönüşüm Eylem Planı hazırladık. Bu kapsamda kentlerin dönüşüm anayasasını oluşturacağız." dedi.

Kurum, "2012 yılından bugüne kadar 53 ilde ilan edilen 281 çalışma alanımızda kentsel dönüşümü başlattık ve bu alanda 1 milyon 166 bağımsız birimin dönüşümünü başlattık, bir kısmı yapıldı hak sahiplerine teslim edildi, bir kısmı inşa aşamasında." diye konuştu.

"11 milyar lira kaynak sağlandı"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum,"Bu çerçevede kira, taşınma yardımı, kamulaştırma yardımları olmak üzere belediyelerimize ve vatandaşlarımıza 11 milyar lira kaynak sağlandı." ifadelerini kullandı.

Orhantepe Mahallesi inşaatı aralık ayında tamamlanacak

Kartal'daki Orhantepe Mahallesi hakkında Kurum, "İnşallah inşaatlarımızı aralık ayında tamamlayacak ve vatandaşlarımıza yeni yuvalarını teslim edeceğiz." dedi.

Bakan Kurum, "25 bini İstanbul'da olmak üzere tüm Türkiye'de 65 bin konutluk kentsel dönüşüm sürecini başlatmış bulunuyoruz." diye konuştu.

Kurum'un konuşmasından öne çıkan başlıklar:

-81 ile millet bahçesi projemiz olduğu gibi 81 ilin tarihi kent merkezlerini, meydanlarını yenilemek suretiyle gelecek nesillere aktarmış olacağız.

-81 ilde mevzuata aykırı yapıların yıkımını etaplar halinde gerçekleştireceğiz. İstanbul'da da bu süreçte hem valilik hem de belediyeler çok önemli bir süreci yürütüyorlar.

Kaynak: AA