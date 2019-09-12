Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, dördüncü ortak hava devriyesinin 2 Türk ve 2 ABD helikopterinin katılımı ile planlandığı şekilde gerçekleştirildiği belirtildi.

Suriye’de Fırat’ın Doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında; dördüncü ortak hava devriyesi 2 Türk ve 2 ABD helikopterinin katılımı ile planlandığı şekilde gerçekleştirildi.#MSB #TSK — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 12 Eylül 2019

TSK ve ABD unsurları daha önce 3 kez ortak helikopter uçuşu bir kez de kara devriyesi gerçekleştirmişti.

Fırat'ın doğusunda 4. hava devriyesi başladı. Türk ve ABD’li yetkililer hava devriyesi için bir araya geldi. Detayları @trthaber muhabiri Bülent Çulcuoğlu aktardı.https://t.co/TfbgwN1Ic3 pic.twitter.com/YkSnN2plXH — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 12 Eylül 2019

Kaynak: AA