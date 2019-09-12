Fırat'ın doğusunda dördüncü ortak hava devriyesi yapıldı12 Eylül 2019 Perşembe 10:59 - Son Güncelleme 12 Eylül 2019 Perşembe 16:25
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, Fırat'ın doğusundaki dördüncü ortak hava devriyesi gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, dördüncü ortak hava devriyesinin 2 Türk ve 2 ABD helikopterinin katılımı ile planlandığı şekilde gerçekleştirildiği belirtildi.
Suriye’de Fırat’ın Doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında; dördüncü ortak hava devriyesi 2 Türk ve 2 ABD helikopterinin katılımı ile planlandığı şekilde gerçekleştirildi.#MSB #TSK— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 12 Eylül 2019
TSK ve ABD unsurları daha önce 3 kez ortak helikopter uçuşu bir kez de kara devriyesi gerçekleştirmişti.
Fırat'ın doğusunda 4. hava devriyesi başladı. Türk ve ABD’li yetkililer hava devriyesi için bir araya geldi. Detayları @trthaber muhabiri Bülent Çulcuoğlu aktardı.https://t.co/TfbgwN1Ic3 pic.twitter.com/YkSnN2plXH— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 12 Eylül 2019
Kaynak: AA