Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan-Merkel görüşmesinde, ikili ilişkilerin yanı sıra göç konusu ile Suriye ve Libya'daki gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.

Kaynak: TRT Haber