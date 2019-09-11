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Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel'le görüştü11 Eylül 2019 Çarşamba 17:01 - Son Güncelleme 11 Eylül 2019 Çarşamba 17:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Erdoğan-Merkel görüşmesinde, ikili ilişkilerin yanı sıra göç konusu ile Suriye ve Libya'daki gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.
Kaynak: TRT Haber