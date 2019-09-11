MHP Genel Başkanı Devlet Bahçelii partisinin MYK toplantısı sonrasında yazılı açıklama yaptı.

Diyarbakır'da HDP İl Binasında eylem yapan annelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, Kandil'e terörist sevk zincirinin bir halkası olan terör kuryesi HDP'den analık şuurunun hesap sormasının önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

Bahçeli, "Anaların feryadının çözüm yolu olarak devleti işaret edenler, PKK'yla aynı çizgiye düşen zillet figüranlarıdır." dedi.

Kayyum kararlarını da gündemine alan Bahçeli, karara karşı çıkanları eleştirerek, "Demokrasiyle maskeleyenlerin ipliği pazara çıkmış, kirli hedefleri deşifre edilmiştir. Bilinmelidir ki, demokrasi terörün saklanacağı kılıf olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Güvenli bölgeye de değinen Bahçeli, ABD'nin terör örgütü YPG/PKK'ya silah yardımına devam ettiğini belirtti. Bahçeli, "Bu ikiyüzlü ve muhataralı tavır müttefiklik hukukuyla çelişmekte, stratejik ortaklıkla ters düşmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber