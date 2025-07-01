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TRT Haber 01.07.2025 18:01

Dışişleri: ABD'nin Suriye'ye yaptırımlarını kaldırmasını memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Sözcüsü Keçeli, "Suriye'ye yaptırımların kaldırılması) ABD yönetiminin, Suriye ile ilişkilerini normalleştirme yolundaki güçlü iradesini memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Dışişleri: ABD'nin Suriye'ye yaptırımlarını kaldırmasını memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X sosyal medya hesabından  ABD’nin Suriye’ye yönelik yaptırımların bir bölümünü daha kaldırması hakkında açıklama yayımladı. 

Keçeli, "ABD Yönetiminin, Suriye Hükümeti ile ilişkilerini normalleştirme yolundaki güçlü iradesini memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.


ABD yönetiminin Suriye hükümeti ile ilişkilerini "normalleştirme" yolundaki "güçlü iradesinin" memnuniyetle karşılandığını vurgulayan Keçeli, "Bu çerçevede, Suriye'ye yönelik yaptırımların önemli bir bölümünün daha kaldırılmış olması olumlu bir gelişmedir." ifadesini kullandı.

Sözcü Keçeli, Türkiye'nin, Suriye’nin yeniden imarına gerek kamu gerek özel sektör aracılığıyla katkıda bulunmaya, bölgesel ve uluslararası paydaşlarla birlikte devam edeceği mesajını verdi.

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ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye
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