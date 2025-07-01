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TRT Haber 01.07.2025 15:25

5 ilde hasar tespit çalışmaları sürüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 5 ildeki orman yangınlarında şu ana kadar 132 bağımsız birimin ağır hasarlı olduğunu açıkladı.

5 ilde hasar tespit çalışmaları sürüyor
[Fotograf: AA]

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, orman yangınlarıyla ilgili 5 ilde devam eden hasar tespit çalışmalarındaki son durumu sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Kurum, “Ülkemizde yaşanan orman yangınlarıyla ilgili İzmir, Hatay, Adana, Manisa ve Isparta’da hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. İzmir'de şu ana kadar; Bornova, Gaziemir ve Seferihisar'da 110’u konut olmak üzere toplam 114 bağımsız birimin ağır hasarlı olduğunu, Adana’da 8, Manisa'da 6 ve Hatay'da ise 4 bağımsız birimin ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespit çalışmalarımız tamamlandıktan sonra hızla yaraları saracağız. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Murat Kurum Orman Yangını
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