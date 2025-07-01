Emine Erdoğan'dan TRT Koruyucu Aile Belgeseli paylaşımı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü kapsamında düzenlenen TRT Koruyucu Aile Belgeseli Tanıtım Programı hakkında videolu bir paylaşım yaptı.

Erdoğan paylaşımında, "Dilerim hiçbir çocuk sevgiden, hiçbir kalp merhametten mahrum kalmasın. Gönül Elçilerimiz ve koruyucu ailelerimizle daha nice minik yüreğe dokunmayı temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan videoda ise Emine Erdoğan'ın "Elinden tuttuğumuz her çocuk güçlü ve müreffeh bir geleceğin teminatı olur. Çocuklar kalplerinde derdi kederi değil, neşeyi, sevinci taşısın. Evlerimiz sevgili Peygamberimizin en hayırlı ev diye övdüğü evlerden biri olsun inşallah" sözlerine yer verildi.