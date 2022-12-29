Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe 22:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü teşekkürü
[Fotograf: AA]
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü kutlamasına teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesine ilişkin görüntüler paylaşıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapıda karşıladığı Bahçeli'ye, "Doğum gününüz kutlu olsun, Rabb'im daha nice yıllara sağlıkla sıhhatle kavuştursun." dedi. Bahçeli de teşekkür ederek "Amin, cümlemize." ifadesini kullandı.
Bahçeli, pasta kesilirken, "Ne kadar daha gençleştik?" diye soran Erdoğan'a, "Bu sene 75 olduk efendim." karşılığını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Maşallah." dedi.
Etiketler: Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
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