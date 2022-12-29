Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe 18:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, Finlandiya ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ve Pakistan Dışişleri Bakanı Bilawal Bhutto Zardari ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, Finlandiyalı mevkidaşı Haavisto ile NATO genişlemesi ve Ukrayna'daki son gelişmeleri görüştü.
Çavuşoğlu ile Pakistanlı mevkidaşı Zardari arasındaki görüşmede ise ikili ilişkiler ve Afganistan'daki güncel gelişmeler ele alındı.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanlığı Finlandiya Pakistan
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