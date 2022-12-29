Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) dokunulmazlık dosyaları rekor sayıya ulaştı. 27'nci dönemde Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nda milletvekilleri hakkında 1798 fezleke düzenlendi.

Fezlekelerin yarısından fazlası, HDP'li milletvekillerine ait. Dokunulmazlıklarının kaldırılması istenen HDP'lilere ait bin 304 dosyada, terör suçları birinci sırada yer aldı. HDP'yi 271 dosya ile CHP takip ediyor.

Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nda AK Partili vekillerin 21, İyi Partililerin 15, MHP'lilerin ise 9 fezlekesi bulunuyor.

En çok fezleke Saliye Aydeniz'e

En çok düzenlenen dokunulmazlık dosyası ise Demokratik Bölgeler Partisi Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında. 86 fezlekesi biriken Aydeniz’in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin süreç de işliyor.